هنأ الرئيس العراقي فؤاد معصوم العراقيين بمناسبة حلول عيد الفطر، داعيا الجميع للسعي الحثيث من أجل نبذ الفرقة والتشتت وحماية الاستقرار السياسي والأمني وحل المشاكل عن طريق التفاهم والحوار الإيجابي.

وقال معصوم في بيان «لقد أثبت شعبنا في الظروف الاستثنائية القاسية التي اجتازها خلال السنوات الأخيرة عزما ثابتا على مواصلة مسيرة بناء العراق وحل جميع المشاكل بمسؤولية وبعدالة»

تنفيذ

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن تنفيذ 9 مذكرات قبض من أصل 17 بشأن قضية حرق صناديق الانتخابات. وقال الناطق باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار إن «محكمة تحقيق الرصافة أصدرت 17 مذكرة قبض بحق عدد من المشتبه بهم بارتكاب جريمة حرق أجهزة وصناديق الاقتراع». وأضاف انه «تم تنفيذ 9 مذكرات قبض منها حتى الآن». بغداد-البيان