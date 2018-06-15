6500 سلة غذائية إماراتية لأهالي «نصاب» في شبوة

وزّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المير الرمضاني ( 6500 سلة غذائية) على أهالي محافظة شبوة اليمنية، كما أقامت مأدبة إفطار جماعي في مسجد الهدى بمدينة الحصن بمحافظة أبين، وأقامت مأدبة إفطار لأعضاء هيئة التدريس في مديرية الأزارق تم خلالها توزيع 600 وجبة غذائية وذلك ضمن مشروع إفطار صائم، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرامية إلى تخفيف العبء عن عاتق الشعب اليمني الشقيق في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن، كما وزعت الهيئة 300 وجبة إفطار وأقامت إفطاراً جماعياً للأسر الفقيرة بمديرية الشعيب في محافظة الضالع وذلك بدعم من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وتواصلاً لمشروع إفطار الصائم.

وفي محافظة شبوة وزعت الهيئة المير الرمضاني على أهالي محافظة شبوة اليمنية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتخفيف العبء عن عاتق الشعب اليمني الشقيق في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن.

ووزع الفريق الميداني لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي 6500 سلة غذائية شاملة الأصناف الرئيسية للغذاء على أهالي وسكان مديرية نصاب في المحافظة والذين أعربوا عن بالغ شكرهم لدولة الإمارات على دعمها المتواصل للشعب اليمني، مثمنين جهود ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» في إيصال المساعدات التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأكد أحمد النيادي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة حرص الهيئة على مواصلة جهودها الخيرة ومساعيها الحثيثة لتحسين حياة المواطنين اليمنيين والتخفيف من وطأة المعاناة عن كاهلهم من خلال الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية الإماراتية لليمن ستتواصل تلبية لحاجات الناس من المواد الغذائية وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة للدولة.

خلال إفطار جماعي بمديرية شعيب في الضالع | وام

أبين

إلى ذلك أقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مأدبة إفطار جماعي في مسجد الهدى بمدينة الحصن بمحافظة أبين اليمنية وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرامية إلى تخفيف العبء عن عاتق الشعب اليمني الشقيق في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن.

وعبر فضيلة الشيخ أبوبكر سالم الحاج إمام وخطيب مسجد الهدى عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والذراع الإنسانية لدولة الإمارات «الهلال الأحمر» الذي نظم أول مأدبة إفطار جماعي في المسجد.

كما عبر المواطنون اليمنيون الذين حضروا مأدبة الإفطار عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولدولة الإمارات والهلال الأحمر الإماراتي.

الضالع

وفي الضالع أقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مأدبة إفطار لأعضاء هيئة التدريس في مديرية الأزارق تم خلالها توزيع 600 وجبة غذائية وذلك ضمن مشروع إفطار صائم الذي تنفذه الهيئة في المحافظات اليمنية المحررة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وعبر أعضاء هيئة التدريس عن شكرهم وتقديرهم لمثل هذه اللفتات الإنسانية الكريمة..وأكدوا أن تخصيص وجبات إفطار لهذه الشريحة المهمة في المجتمع تعد نوعاً من الدعم المعنوي لأعضاء السلك التربوي وتقديراً لجهودهم المبذولة في سبيل إرساء دعائم العلم ومحاربة الجهل الذي هو أساس كل البلاء ومصدر تفشي وانتشار كل الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمعات.

في الأثناء وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 300 وجبة إفطار وأقامت إفطاراً جماعيا للأسر الفقيرة بمديرية الشعيب في محافظة الضالع وذلك بدعم من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وتواصلاً لمشروع إفطار الصائم.

وأعرب الحضور عن شكرهم لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على العطاء الذي بذلته منذ أول يوم في شهر رمضان المبارك من خلال توزيع وجبات إفطار الصائم في مختلف المحافظات المحررة، متمنين أن يكون هذا العمل بميزان حسناتها وكل رجال الخير الذين يقدمون المعونات والمساعدات الإنسانية ضمن فعاليات «عام زايد».