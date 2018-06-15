محمد بن سلمان: تعاون السعودية مع روسيا مفيد للعالم أجمع

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، على هامش حضوره افتتاح كأس العالم لكرة القدم في موسكو.

وأبلغ ولي العهد السعودي الرئيس بوتين أن السعودية تريد استمرار التعاون مع روسيا بشأن أسواق النفط العالمية، مضيفاً أن هذا التعاون مفيد للعالم أجمع. وقال بوتين لولي العهد السعودي، خلال اجتماعهما في موسكو، إنه سعيد برؤيته في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق بمباراة بين المنتخبين الروسي والسعودي.

وكان الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد قال، في وقت سابق، إن الوفدين سيبحثان اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي، الذي تقوده السعودية وروسيا، لكنهما لا يخططان لمناقشة الخروج من الاتفاق.