من هو وزير الدفاع المصري الجديد؟

أدى وزير الدفاع المصري الجديد الفريق، محمد أحمد زكي اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير الدفاع الجديد الفريق محمد أحمد زكى من مواليد يناير 1956، ومتزوج ولديه 3 أبناء، تخرج من الكلية الحربية العام 1977 - دفعة 69 حربية، وحصل خلال فترة تدرجه القيادية على كافة الفرق الحتمية بالقوات المسلحة، وعلى دورة أركان حرب وأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية.

رشح فى بعثة قوات خاصة ومظلات بالولايات المتحدة الأميركية، حتى تم تعيينه قائدا لقوات المظلات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وفى 12 أغسطس من العام 2012 تم تعيينه قائداً للحرس الجمهوري، تم ترقيته في يناير 2017 إلى رتبة فريق، واستمر في المنصب حتى تم تعيينه اليوم قائدا عاما وزير للدفاع والانتاج الحربى.