العاهل الأردني يصدر مرسوماً بتشكل الحكومة الجديدة برئاسة عمر الرزاز

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم مرسوما بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء وزير الدفاع .

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية " بترا " أن الحكومة الأردنية الجديدة التي تضم 28 وزيرا بينهم سبع سيدات أدت اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني .

وأكد الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة الأردنية ستبدأ على الفور بإطلاق حوار وطني جاد وفعال بالتشارك مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب وبمشاركة مختلف مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها الأحزاب والنقابات بهدف الوصول إلى صيغة تراعي مبدأ التصاعدية الضريبية وفق أحكام الدستور وتحقق العدالة في العبء الضريبي وتلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.

وقال ان الحكومة ستواصل كذلك مراجعة الإجراءات التشريعية والإدارية التي تم اتخاذها سابقا لغايات تحفيز الاستثمار المحلي وتشجيع المستثمرين الأجانب كمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين ضمن شروط محددة وإزالة القيود المفروضة عن بعض الجنسيات المقيدة لغايات دعم السياحة العلاجية وغيرها من الإجراءات الأخرى.

