تعيين وزيرين للدفاع والداخلية في الحكومة المصرية

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشملت تغيير وزيري الدفاع والداخلية.

وقدم مدبولي، وهو وزير الإسكان السابق، تشكيلة حكومته الجديدة بعد أكثر من أسبوع على تقديم حكومة شريف إسماعيل السابقة استقالتها إلى السيسي، بعدما أدى اليمين لولاية ثانية عقب فوزه في الانتخابات. وفقاً لسكاي نيوز.

وشمل التغيير وزارات الصحة، والبيئة، والزراعة، والمالية، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والطيران، والشباب والرياضة، والاتصالات.

وجاء في التشكيل الجديد تعيين الفريق محمد زكي محمد وزيرا للدفاع، واللواء محمد توفيق وزيرا للداخلية.

وتعيين عاصم الجزار وزيرا للإسكان، ومحمد معيط وزيرا للمالية، ويونس المصري وزيرا للطيران المدني، وعمرو سميح وزيرا للاتصالات، وهالة زايد لوزارة الصحة، وأشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، وعمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة.

وكانت استقالة حكومة شريف إسماعيل خطوة متوقعة، قبيل تشكيل حكومة جديدة بعد فوز السيسي بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت في مارس الماضي.