وتوضح اللقطات الحصرية الاشتباكات بين الصفوف الأولى لقوات المقاومة وميليشيات الحوثي، حيث تسمع بوضوح أصوات الرصاصات والقذائف.

وقال سكاي نيوز إن الحوثيون اعتمدوا في معارك مشارف الحديدة على نشر القناصة وإطلاق قذائف الهاون وتفجير الطرق والجسور، لإعاقة تقدم قوات المقاومة نحو وسط المدينة.

وتواصل قوات المقاومة المشتركة بإسناد تحالف دعم الشرعية في اليمن، عملياتها العسكرية من عدة محاور تجاه الحديدة، وتقدمت القوات عدة كيلومترات باتجاه مطار الحديدة الإستراتيجي الذي تحصن به الانقلابيون.

وتمكنت القوات من تحرير مناطق إستراتيجية جديدة وواسعة في مديرية الدريهمي ومحيط مطار الحديدة، بعد اختراق الصفوف الأمامية لمسلحي الميليشيات وكسر تحصيناتها جنوبي المدينة، مما أسفر عن انهيار دفاعاتها.