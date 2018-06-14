«العفو الدولية» تنظّم «كارت أحمر لقطر»

تستعد منظمة العفو الدولية لتنظيم معرض بعنوان «كارت أحمر لقطر»، وذلك بالشراكة مع فريدريك ليكلوس، المصور النيبالي المتخصص في وضع المهاجرين النيباليين في قطر، وذلك في الفترة من 16 يونيو إلى 25 أغسطس.

وأوضحت المنظمة أنه في السنوات الأخيرة، جذب صعود قطر المستثمرين حول العالم، وأدى منح كأس العالم 2022 إليها إلى تضخيم هذه الظاهرة، وأصبحت البلاد مشروعاً مفتوحاً يوظف ملايين من العمال.

وأضافت أن القطريين يشكلون نسبة صغيرة جداً من العمال، بينما تأتي الأغلبية من دول جنوب آسيا، مشيرة إلى أن العمال المهاجرين الذين يحققون النمو الاقتصادي في قطر، غالباً ما يتم تجاهل حقوقهم وإهدار كرامتهم.

ويلقي العمل الضوء على قضية العمال المهاجرين من نيبال، ولا تقدم الحكومة النيبالية أرقاماً رسمية، ولكن يُقدر أن ما بين 3 و4 ملايين من النيباليين يعملون في الخارج؛ 20% منهم في قطر.