تنامي علاقات «الحمدين» و«الملالي»

كشفت إحصاءات نشرتها منظمة الجمارك الإيرانية أنه في الشهرين الأولين من السنة الجارية، تم تصدير أكثر من 216 ألفاً و585 طناً من البضائع بقيمة 47 مليوناً و666 ألف دولار إلى قطر.

وأوضحت الإحصاءات أن هذه المعدلات تؤكد أن حجم البضائع المصدرة إلى قطر نمت بشكل كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفة أن الصادرات إلى قطر من حيث الوزن 1.15% وفي القيمة 0.65% من القيمة الإجمالية لصادرات إيران خلال هذه الفترة.

وتابعت أنه في الشهرين (يناير وفبراير) من العام الماضي 2017، تم تصدير 131 ألفاً و814 طناً من البضائع من إيران إلى قطر، بقيمة 8 ملايين و899 ألف دولار فقط.

وأكدت منظمة الجمارك الإيرانية أن «صادرات البلاد إلى قطر بلغت في الفترة نفسها من العام الماضي 0.74% و0.14% من إجمالي الصادرات خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن المقارنة بين الصادرات إلى قطر في الشهرين الأولين من السنة الجارية مع الفترة نفسها من العام الماضي أظهرت زيادة الصادرات إلى البلاد بنسبة 64% وقيمة أكثر من 435%».