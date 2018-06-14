«الهلال» توزع كسوة العيد في حضرموت

أطلقت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» بمدينة المكلا في محافظة حضرموت أول من أمس مشروعها الخيري الثالث لتوزيع كسوة العيد.

يستهدف المشروع توزيع 7 آلاف كسوة عيد على أسر الشهداء والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والأسر ذات الدخل المحدود، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال حفل حضره وفد من الهيئة برئاسة أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في بحضرموت، والمهندس محمد العمودي وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية وعوض بن هامل مدير عام مديرية المكلا وعدد من الشخصيات الاجتماعية والأسر المستفيدة.

وشهد معرض كسوة العيد - الذي خصص لتوزيع الكسوة - إقبالاً كبيراً من أسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء و الأيتام والأسر غير القادرة على اقتناء ما يناسب أطفالهم إلى جانب تسلم «كوبونات شرائية» من أكبر المعارض الموجودة في المدينة لشراء ما يلزمهم حتى يستطيعوا مشاركة أقرانهم فرحة العيد.

إدخال الفرحة

وأكد أحمد النيادي- عقب حفل الإطلاق- أن فكرة المشروع تقوم بشكل أساسي على توفير ملابس العيد للأطفال الأيتام وأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر غير القادرة لتخفيف العبء الاقتصادي عنها وإدخال البسمة والفرحة إلى قلوبها وقلوب أبنائها.

لافتاً إلى أن تنفيذ المشروع يأتي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العاملة في حضرموت لتعويض المستهدفين بعضاً مما سببته لهم الأزمة الراهنة من وضع اقتصادي صعب انعكس بشكل كبير على الفقراء وذوي الدخل المحدود خصوصاً من لديهم أطفال يحتاجون إلى عناية خاصة أو تلك الأسر التي فقدت عائلها وأصبحت مثقلة بأطفال أيتام ينتظرون من يعوضهم ما فقدوه.

وشدد النيادي على استمرار الدعم الإنساني والإغاثي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة في حضرموت عبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر.

ثناء

من جانبه أثنى وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية على الدور الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظة وجهودها المشهودة في تخفيف وطأة الأزمة اليمنية على المواطنين اليمنيين ومساعدة الفقراء والمحتاجين منهم ومد يد العون والرعاية والدعم لكل المواطنين اليمنيين في المحافظة.

من جهته أكد مدير عام مديرية المكلا الدور الهام الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت عموماً ومدينة المكلا خصوصاً سواء في شهر رمضان المبارك أو خلال فترات الأعياد و المناسبات الدينية والوطنية أو حتى طيلة أيام السنة، معرباً عن حالة الرضا التي تسود المواطنين اليمنيين، والتقدير والعرفان للهيئة على ما تقدمه من خدمات ومساعدات قل نظيرها.

من جانبهم أعرب المستفيدون عن امتنانهم وشكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على وقوفها الدائم إلى جوارهم ومساهمتها في رفع المعاناة عنهم.