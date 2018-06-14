«#النصر_بالحديده_والعزاء_بقطر» هاشتاق يسخر من إعلام الدوحة

أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، هاشتاق، بوسم «النصر بالحديدة والعزاء بقطر» للسخرية من تناول إعلام قطر لعمليات التحالف العربي، من أجل تحرير مدينة وميناء الحديدة التي انطلقت أمس.

واستغرب النشطاء في تغريداتهم من الصراخ القطري من العملية العسكرية التي أطلق عليها «النصر الذهبي»، لافتين إلى أن إعلام قطر يبكي نيابة عن ميليشيا الحوثي وإيران على تحرير ميناء الحديدة.

وقال المغرد «م» إن «إعلام قطر إعلام خبيث تديره قوى خارجية وشعب مغيب عن كل ما يحصل ببلده»، فيما أكد المغرد mohammed_1000 أنه اتضح للجميع اليوم عمالة قطر للمشروع الإيراني وانكشفت الأوراق وأصبحت العمالة القطرية علنية على رؤوس الأشهاد.

وقال «هذه من حسنات مقاطعة قطر حتى يعرف الخرفان الحمقى الذين كانوا يجادلون في خسة وعداوة قطر ودعمها للحوثي المجوسي بالمال والسلاح».

فيما قال م العيسى، «الأخو قوته من قوة إخوانه وقطر تسبح عكس التيار لإسقاط الخليج وتشريده بالتعاون مع أعداء المنطقة وأبو شكيب يسرح ويمرح بقطر إعلامياً وسياسياً».

أما د.المحياء، فأشار إلى أن إيران كانت تستخدم قطر ورقة ولبنة من لبنات مشروع إيران الإرهابي في العالم، مضيفاً «الجميع قال الحل في الرياض، وشريفه ما زالت تستغل قطر وترسم لها تلك الصورة التي توحي لها أنها دولة عظماء». وأضاف «اليوم تبقى السعودية، أما إيران وقطر فإلى مزبلة التاريخ».