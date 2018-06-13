آخر الأخبار

هادي يدعو لحسم معركة الحديدة وإنقاذ سكانها من كارثة

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:
طباعة Email

دعا الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، الجيش والمقاومة إلى الحسم العسكري لتحرير مدينة الحديدة من ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأكد هادي أن الأمور في الحديدة، غربي البلاد، وصلت إلى درجة الكارثة الإنسانية جراء الممارسات الحوثية، مضيفا أن الميليشيات الإيرانية رفضت التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة.

وأضاف الرئيس اليمني "ما زلنا نسعى إلى الحل السلمي المستند إلى المرجعيات الثلاث" وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216 .

‏‎وجاء في نص بيان هادي: "كنّا ولا زلنا نسعى للحل السلمي المستند على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وقدمنا الكثير من التنازلات لتجنب الحل العسكري إلا أننا لا يمكن أن نسمح باستغلال معاناة أبناء شعبنا وجعله رهينة لإطالة أمد هذه الحرب التي أشعلتها المليشيا الانقلابية ".

وبدأت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بدعم ومشاركة القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي، عملية لإنقاذ مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية من البطش الحوثي.

ومنذ صباح الأربعاء، كثف التحالف هجماته النوعية على مواقع الحوثيين، حيث نفذت طائراته وسفنه ومدفعيته ضربات استهدفت تحصينات المتمردين، دعما للعمليات البرية لتحرير الحديدة وفقا لسكاي نيوز عربية.

وبالتزامن مع الضربات، شنت القوات المشتركة عمليات خاطفة، أسفرت عن تحرير مزارع على طريق مطار الحديدة، الأمر الذي أحدث مزيدا من الانهيارات في صفوف الميليشيات.

 

كلمات دالة:
طباعة Email

مواد ذات علاقة

  • الصورة: المقاومة اليمنية تتقدم باتجاه مطار الحديدة

    المقاومة اليمنية تتقدم باتجاه مطار الحديدة

    حققت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بإسناد ومشاركة القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي، تقدما سريعا باتجاه

  • الصورة: الحوثيون يفرون من شوارع الحديدة

    الحوثيون يفرون من شوارع الحديدة

    أظهرت لقطات فيديو شوارع في الحديدة، الأربعاء، وهي خاوية من المسلحين، مع إعلان قوات المقاومة المشتركة عملية عسكرية لاستعادة المدينة الواقعة غربي اليمن من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية.

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon