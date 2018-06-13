الحوثيون يفرون من شوارع الحديدة

أظهرت لقطات فيديو شوارع في الحديدة، الأربعاء، وهي خاوية من المسلحين، مع إعلان قوات المقاومة المشتركة عملية عسكرية لاستعادة المدينة الواقعة غربي اليمن من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية.

ويكشف الفيديو عن فرار جماعي لميليشيات الحوثي من المدينة الإستراتيجية، مع تقدم قوات المقاومة المشتركة، بإسناد إماراتي، باتجاه مطار الحديدة ومينائها.

وذكرت "سكاي نيوز عربية" أن قوات المقاومة المشتركة أسرت عشرات المسلحين الحوثيين، أثناء التقدم باتجاه المطار.

وتعمل القوات المشتركة على محاصرة فلول ميليشيات الحوثي في محيط المدينة، التي تعد الشريان الرئيسي لإمداد الحوثيين بالأسلحة القادمة من إيران.

وتتقدم قوات المقاومة بغطاء جوي ومدفعي من تحالف دعم الشرعية، الذي يقصف مواقع وتحصينات الحوثيين، مكبدا المتمردين خسائر فادحة.