التحالف يشن سلسلة غارات والميليشيا تفخخ مطار الحديدة

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات متفرقة على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية الدريهمي المتاخمة لمدينة الحديدة، بحسب سكاي نيوز عربية.

واستهدف التحالف بقصف مدفعي مواقع وأهداف تابعة للمتمردين في الحديدة.

وبدأت قوات المقاومة اليمنية المشتركة فجر اليوم و بإسناد إماراتي عملية " النصر الذهبي " لتحرير مدينة الحديدة.

وأعلنت المقاومة اليمنية المشتركة، مساء الثلاثاء، رفع جاهزية قواتها تأهبا لحسم معركة تحرير الحديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأكدت المقاومة أن هذه الخطوة تستهدف تحسين الوضع الإنساني لسكان المدينة الذين يعانون من إرهاب المتمردين.

ووصلت قوات كبيرة من ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية إلى مشارف مدينة الحديدة معززة بتسليح متطور ومتكامل لتواصل انتشارها على خطوط المواجهة لبدء معركة الحسم، ضد المليشيات الحوثية.

إلى ذلك ذكرت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي قامت بتفخيخ محيط مطار الحديدة في محاولة يائسة لاعاقة تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة .