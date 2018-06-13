بإسناد إماراتي.. تدمير تعزيزات حوثية في الحديدة

دمر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، تعزيزات عسكرية دفعت بها ميليشيا الحوثي الإيرانية بجبهة الحديدة وحطمت تحصينات دفاعية، ما أسفر عن مصرع عشرات الانقلابيين، فيما دفعت المقاومة اليمنية المشتركة بتعزيزات كبيرة إلى جبهة الساحل الغربي لاستكمال تحرير محافظة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة لميليشيا الحوثي الموالية لإيران في أطراف مديرية الجراحي بالساحل الغربي كانت تستخدمها في قصف الأحياء السكنية المأهولة بالسكان، إضافة إلى تحطيم تحصيناتها بجبهة الحديدة في ضربات موجعة ودقيقة كبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

واستهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات وآليات عسكرية دفعت بها ميليشيات الحوثي بجبهة الحديدة، ودمرت مواقع وتجمعات لمسلحي الحوثي في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، ما أسفر عن مصرع 47 عنصراً من الميليشيا وعشرات الجرحى في صفوفها.

وأسفرت الغارات المركزة لمقاتلات التحالف عن تكبد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية وميدانية وتشتيت صفوفها وسط فرار عناصرها من مواقعهم في جبهات القتال تاركين خلفهم قتلاهم وعتادهم وأسلحتهم.

ونجحت قوات المقاومة اليمنية في تأمين الخط الساحلي الممتد من الخوخة وصولاً إلى مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، مع استمرار عمليات تطهير المناطق الشرقية المحازية للشريط الساحلي من عناصر ميليشيا الحوثي في إطار الاستعدادات المكثفة لتحرير مدينة الحديدة.

وتشهد صفوف ميليشيا الحوثي الموالية لإيران تراجعاً ميدانياً كبيراً في مختلف الجبهات، بالتزامن مع تقدم القوات الكبير تجاه الحديدة لتطهيرها من مسلحي الحوثي ودحر المخطط الانقلابي في اليمن والذي باتت نهايته تقترب كثيراً مع توسّع رقعة سيطرة الشرعية لتتلقى بذلك عناصر الميليشيا ضربات موجعة في جبهات الساحل الغربي وخسائر بشرية وميدانية كبيرة.

تعزيزات كبيرة

إلى ذلك، رفعت قوات المقاومة اليمنية المشتركة جاهزيتها القتالية إلى الدرجة القصوى استعداداً وتأهباً لمعركة تحرير مدينة الحديدة من قبضة ميليشيا الحوثي .

وقال مصدر في المقاومة الوطنية اليمنية إن قوات كبيرة من ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية وصلت إلى مشارف مدينة الحديدة، معززةً بتسليح متطور ومتكامل وعزيمة قتالية عالية، لتواصل انتشارها على خطوط المواجهة، لبدء معركة الحسم ودحر ميليشيات الحوثي والمخطط الانقلابي في اليمن.

وأضاف المصدر أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة دفعت بتعزيزات كبيرة إلى جبهة الحديدة، إذ انتشرت وتمركزت على مشارف المدينة تأهباً لمعركة كبرى لتحريرها، مشيراً إلى أن التكتيك العسكري للمعركة يراعي الحفاظ على أرواح المدنيين والبنية التحتيةـ، بما يضمن تحرير المدينة دون خسائر بشرية في صفوف المدنيين.

وأشار إلى أن دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تستهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في كل المناطق المزمع تحريرها بمدينة الحديدة، لتنعم بمستوى معيشي واجتماعي مناسب، أسوةً بالمناطق التي تم تحريرها من قبضة الحوثيين في الساحل الغربي لليمن، ومساعدة أبناء اليمن على تجاوز الظروف العصيبة التي يمرون بها من جراء الممارسات الإرهابية لعناصر الميليشيا.

ولفت المصدر إلى أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة تواصل تنفيذ عمليات تمشيط واسعة لمزارع مدينة الجاح وتأمينها من محاولات تسلل لميليشيات الحوثي الموالية لإيران تستهدف بها رفع الروح المعنوية لما تبقى من عناصرها المنهارة في جبهات القتال، حيث عثرت القوات خلال عمليات التمشيط على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وقذائف آر بي جي التابعة لعناصر الميليشيا.