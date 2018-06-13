5000 سلة غذائية لأبناء عدن والنازحين من تعز والحديدة

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 5 آلاف سلة غذائية لأبناء مديريات مدينة عدن والنازحين إليها من محافظتي تعز والحديدة، كما دشنت عملية توزيع المساعدات الغذائية «المير الرمضاني» بمديرية غيل باوزير بحضرموت مستهدفة الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، في إطار جهودها لدعم الأشقاء في اليمن، وضمن مشاريعها في عام زايد.

وأكدت نجوى فضل سعيد المدير العام التنفيذي لمؤسسة عدن للتمويل الأصغر أن المؤسسة استقبلت السلال الغذائية المقدمة من الهيئة، لتستفيد منها مئات الأسر في المديريات والمناطق الأشد فقراً بعدن، إضافة إلى النازحين القادمين من ذوباب والوازعية بمحافظة تعز والخوخة بمحافظة الحديدة، مشيرة إلى أن متوسط عدد كل أسرة مستفيدة يبلغ 5 أفراد.

شكر

وعبرت عن شكرها وكافة أبناء محافظة عدن للهيئة على ما تقدمه لعدن وبقية المحافظات المحررة من دعم سخي ومتواصل، منوهة بتواجد هيئة الهلال الأحمر إلى جانب أبناء المديريات والمناطق الأشد فقراً وعموم المناطق المحررة منذ بداية الحرب قبل 3 سنوات. كما عبّر عدد من المستفيدين من هذه المساعدات عن شكرهم الجزيل للهيئة على دورها في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم ولبقية المواطنين اليمنيين في عموم المحافظات.

في الأثناء دشنت هيئة «الهلال الأحمر الإماراتي» أمس، عملية توزيع المساعدات الغذائية «المير الرمضاني» بمديرية غيل باوزير بحضرموت، مستهدفة الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في اليمن.

استجابة

واستجابت الهيئة للنداءات العاجلة التي أطلقها أهالي المنطقة المحرومة من أبسط الخدمات الأساسية، حيث توجه فريق ميداني تابع للهيئة لتلمس احتياجاتهم وتم توزيع مساعدات إغاثية على المئات من السكان، في إطار جهود الهيئة في شهر رمضان المبارك وتزامناً مع عام زايد. وخلال عملية التدشين التي حضرها ممثلو الهيئة بحضرموت، سلطان النعيمي وخميس الضنحاني، أكد أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت أن توزيع هذه المساعدات الإغاثية تأتي تلبية لاحتياجات الأهالي وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة خاصة في المجالات الخدمية والإنسانية كافة.

حرص

وأكد حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية لتصل إلى كل المواطنين المحتاجين في مختلف مديريات حضرموت تجسيداً لروح الأخوة والتضامن معهم. وأعرب الأهالي من جانبهم عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على تقديم المساعدات الإنسانية التي جاءت في وقتها نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد. يشار إلى أن الهيئة دأبت على توزيع آلاف السلال الغذائية وتسيير المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى المدن اليمنية في إطار الحرص المستمر لدولة الإمارات على دعم الشعب اليمني والوقوف إلى جانب الأشقاء ورفع المعاناة عنهم.

وتسهم برامج الهلال الأحمر في اليمن في استعادة دورة الحياة الطبيعية، حيث كان لها أفضل الأثر في نفوس أبناء الشعب اليمني ومساعدتهم على تجاوز الظروف التي يمرون بها.

..وتنظم مأدبة إفطار في باحة مطار عدن والضالع

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إفطاراً جماعياً في باحة مطار عدن، أول من أمس، حضره موظفو وعمال المطار وسكان الأحياء المجاورة له شهد تقديم 360 وجبة إفطار جاهزة، كما نظم مأدبة إفطار جماعية بمديرية الشعيب بمحافظة الضالع تضمنت 600 وجبة، وذلك ضمن برنامج مشروع «إفطار صائم» الذي تنفذه الهيئة خلال أيام الشهر الفضيل. ووصف الموظفون والعمال وأهالي الأحياء المجاورة المأدبة بأنها لفتة إنسانية طيبة تقدمها الإمارات لأشقائها في اليمن، مقدمين الشكر للدولة على وقوفها الدائم مع الشعب اليمني ولفريق الهلال الأحمر الإماراتي على جهوده المستمرة في التخفيف من تداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

كما أعربوا عن تقديرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية التي تدل على وشائج القربى بين الشعبين الشقيقين اليمني والإماراتي، مثمنين جهود فريق الهيئة المتمثلة في إغاثة الفقراء والمحتاجين وبرنامج إفطار الصائم، إضافة لإقامة المشروعات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين اليمنيين كخدمة الماء والكهرباء والصحة والتعليم والتي تلقى ترحيبا واسعا من قبل الأهالي.

في الأثناء نظم الهلال الأحمر الإماراتي مساء أول من أمس مأدبة إفطار جماعية بمديرية الشعيب بمحافظة الضالع تضمنت 600 وجبة ضمن مشروع «إفطار صائم» الذي ينفذه في المحافظات اليمنية المحررة.

وأعرب أبناء الضالع عن عميق امتنانهم للإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، ولذراعها الإنسانية الهلال الأحمر. وأكدوا أن وصول فريق الهلال إلى مديرية الشعيب خطوة تستحق الثناء والامتنان. وتنفذ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ بدء شهر رمضان المبارك مشروع إفطار الصائم، الذي يستمر طيلة الشهر الكريم ويشمل كافة المحافظات اليمنية بهدف التخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين.