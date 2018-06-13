الصدر والعامري يُعلنان تحالفاً سياسياً

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن اتفاق مع قائد تحالف الفتح هادي العامري؛ لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي الجديد. ونقل تلفزيون «العراقية» الرسمي، مساء أمس، أن «الفتح وسائرون يعلنان تحالفهما ويؤكدان إبقاء الباب مفتوحاً أمام الجهات الفائزة في الانتخابات».

من جهة أخرى، قررت الحكومة العراقية تحريك دعوى جزائية ضد كل المتسببين في الإخلال بالعملية الانتخابية في العراق، بينما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه يعارض إعادة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو، وحذر أي طرف من السعي لتخريب العملية السياسية، مشدداً على أن قضية إعادة إجراء الانتخابات العامة البرلمانية بحاجة إلى قرار قضائي.