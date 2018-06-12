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بمشاركة وإسناد إماراتي ..

مقاتلات التحالف تدمر قاعدة إطلاق صواريخ للحوثيين ومصرع 47 من الميليشيات

المصدر:
  • وام
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قصفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في أطراف مديرية الجراحي بالساحل الغربي كانت تستخدمها في قصف الأحياء السكنية المأهولة بالسكان إضافة إلى تحطيم تحصيناتها بجبهة الحديدة في ضربات موجعة ودقيقة كبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

واستهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات وآليات عسكرية دفعت بها ميليشيات الحوثي بجبهة الحديدة ودمرت مواقع وتجمعات لمسلحي الحوثي في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة ما أسفر عن مصرع 47 عنصرا من الميليشيات وعشرات الجرحى في صفوفها.

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