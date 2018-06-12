«الهلال الأحمر» توزع وجبات إفطار في حضرموت والضالع

وزع فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت وجبات إفطار صائم على سكان مديرية الديس الشرقية في المحافظة وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك في مبادرة إنسانية استهدفت تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر والمواطنين اليمنيين غير القادرين في إطار نهج العطاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما وزعت الهيئة وجبات الإفطار على اللاجئين الصوماليين في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع إلى جانب توزيع الإفطارات على مخيمات للنازحين في ذات المنطقة.

وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك في مبادرة إنسانية استهدفت تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر والمواطنين اليمنيين غير القادرين في إطار نهج العطاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، وزع فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت وجبات إفطار صائم على سكان مديرية الديس الشرقية في المحافظة.

الخير والعطاء

وأكد أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أن أعمال الخير والعطاء ستتواصل على مدى شهر رمضان المبارك ليستفيد منها أكثر من 20 ألف شخص من خلال تنفيذ الإفطارات الجماعية في المستشفيات والنقاط التي تقع على مداخل المدينة ومخارجها ومختلف مديريات المحافظة.

وعبر عن شكره للشباب والفرق التي تفاعلت مع فكرة المشروع وبادرت بتنفيذها منذ اليوم الأول وحيا فيهم روح التطوع خدمة للمواطنين اليمنيين في مناطقهم، ولفت إلى أن الهيئة ستواصل دعمها الإنساني للمواطنين اليمنيين في حضرموت خلال الشهر الفضيل سواء من خلال وجبات إفطار الصائم الجاهزة أو بالسلال الغذائية المتكاملة للأسر أو من خلال مشروع زكاة رمضان.

من جهته أعرب المستفيدون عن شكرهم للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لجهودها على الساحة اليمنية وسعيها لتنفيذ مشاريع تخفف من وطأة المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني.

في الأثناء وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أول من أمس وجبات الإفطار على اللاجئين الصوماليين في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع إلى جانب توزيع الإفطارات على مخيمات للنازحين في ذات المنطقة.

ووزع فريق الهلال الأحمر الإماراتي في المنطقة 600 وجبة إفطار على المستهدفين الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم وفرحتهم بقدوم فريق الهلال الأحمر إلى مخيماتهم وتقديم مساعداته الإنسانية في هذه الأيام الفاضلة.

وتأتي عملية توزيع الإفطارات ضمن مشروع «إفطار صائم» الذي ينفذه الهلال في مختلف المحافظات ومنها الضالع بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة استمراراً للتوجه الإماراتي في مساعدة الأشقاء في اليمن وضمن «عام زايد».

مساعدات إنسانية وخيام إماراتية للنازحين في الخوخة

وزّع فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي اليمني مساعدات إنسانية وخياماً إيوائية على النازحين، الذين فروا من ديارهم من مختلف مناطق محافظة الحديدة إلى مدينة الخوخة من جراء ممارسات ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وأعرب النازحون عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» على كل ما تقدمه من مساعدات غذائية وإنسانية، كانوا بحاجة ماسة إليها بعد أن تركوا ديارهم مرغمين، ونزحوا إلى مدينة الخوخة المحررة.

وأكدوا أن دولة الإمارات تقف إلى جانبهم في محنتهم، سيراً على نهج العطاء والبذل، وقوفاً إلى جانب الشقيق والصديق، الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويواصله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن مسيرة الخير لدولة الإمارات.