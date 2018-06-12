اشتعال المعارك في 4 جبهات بالجوف

هاجمت وحدات من الجيش الوطني اليمني في مديرية نهم شرقي صنعاء عناصر لميليشيا الحوثي الإيرانية، وقال مصدر ميداني في تصريح أورده موقع «26 ‏سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن مواجهات ‏عنيفة نشبت بين الجانبين في جبل الجبير وتبة ‏الحمراء ومواقع أخرى في مسيرة جبهة نهم، في وقت اشتعلت المعارك في 4 جبهات ‏محافظة الجوف.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش كبّدت الميليشيا خسائر كبيرة في ‏العتاد والأرواح، إضافة إلى أسر عدد من العناصر.

وفي مديرية صرواح غرب محافظة مأرب، فرضت ‏قوات من الجيش الوطني سيطرتها على ثلاثة مواقع ‏عسكرية كانت تسيطر عليها ميليشيا الانقلابي ‏غربي المديرية.‏

قصفوشنت قوات الجيش الوطني هجوماً ‏مدفعياً طال مواقع وتجمعات متفرقة للميليشيا الحوثية ‏في منطقتي الزغن والعجارم.‏

وأسفرت الهجمات وفقاً لمصادر ميدانية عن قتلى ‏وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية وتدمير عربة ‏عسكرية.‏ إلى ذلك تصاعدت المعارك بين قوات الشرعية ومسلحي الحوثي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

هجوم

وذكر مصدر عسكري أن الجيش اليمني صدّ هجوماً للميليشيا في مديرية المتون غربي الجوف. وشهدت مديرية خب والشعف، أكبر محافظة الجوف، مواجهات بين القوات الحكومية وعناصر الميليشيا، وأشار المصدر العسكري إلى أن قوات الجيش اليمني نفذت هجوماً على الحوثيين في الأجاشر بمديرية خب والشعف.

في الأثناء، نقل مركز الجوف الإعلامي عن الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني العقيد عبدالله الأشرف «أن ميليشيا الحوثيين تكبدوا قتلى وجرحى وخسائر في العتاد خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش في جبهة حام شمالي مديرية المتون غرب الجوف». وأضاف العقيد الأشرف أن «طيران التحالف العربي نفذ عدة غارات جوية دقيقة استهدفت آليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي أمام معسكر حام دمرتها بالكامل وقتل كل من كان على متنها».