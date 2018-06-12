مركز جنيف لحقوق الإنسان ينظم الأسبوع المقبل المؤتمر العالمي حول الأديان

قدم مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي تفاصيل ومحاور جدول أعمال المؤتمر العالمي بشأن الأديان والمعتقدات الذي ينظمه المركز في الخامس والعشرين من يونيو الجاري بجنيف، وذلك من خلال الطرح التعريفي الذي قدمه السفير إدريس الجزائري المدير التنفيذي للمركز تلبية لدعوة الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي الذي نظم اجتماعا رسميا بهذا الشأن بمشاركة سفراء المجموعة الأفريقية في جنيف.

وقال الجزائري إن المؤتمر يأتي تحت عنوان «الأديان والمعتقدات وأنظمة القيم الأخرى تكامل الجهود لتعزيز حقوق المواطنة المتساوية»، مشيرا إلى أن هدف المؤتمر الأساسي هو تسخير الطاقة الجماعية الكامنة في الأديان والعقائد وأنظمة القيم، والاعتراف بمجموعة من المبادئ الأساسية المشتركة غير القابلة للتعريف الذي يمكن أن يوفر فرصاً اكبر لتعزيز وتنمية مفاهيم الحقوق المتساوية.

وفي هذا الإطار أشار الجزائري إلى أن المؤتمر العالمي سيجمع قادة ومتخصصين في الديانات الرئيسية بالعالم سواء كانوا متخصصين في الدين او في المظاهر المدنية لتعزيز جوهر المثل العليا التي توحد الإنسانية، مشيرا إلى أهمية قيام القادة السياسيين او الدينيين، وكذلك قادة الرأي بشكل عام بتحديد التزامهم بالوسائل الملائمة بحشد الدعم لتعزيز حقوق المواطنة المتساوية.

ومن جانبه دعا د. حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان جميع البعثات الدائمة في جنيف للمشاركة في المؤتمر الذي يبدأ فعالياته يوم 25 يونيو الجاري في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة من كبار العلماء والباحثين وقادة الرأي وصانعي القرار والأكاديميين حيث يتناولون اهم الأفكار والمعتقدات وتصحيح الأخطاء الناجمة عن الممارسات التي تشكل جانبا كبيرا من التحديات التي ينبغي مواجهتها للتخفيف من حدة التطرف والإرهاب.