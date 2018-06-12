العثور على أسلحة قطرية بمنزل إرهابي ليبي

عثرت قوات الجيش الوطني الليبي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر القطرية داخل منزل الإرهابي عطية الشاعري زعيم تنظيم ما يسمى «مجلس شورى درنة» بمنطقة شيحا الغربية. وقال مصدر عسكري ليبي لموقع «بوابة العين الإخبارية»، أمس الاثنين، إن قوات الجيش الوطني عثرت على أسلحة مختومة بشعار الجيش القطري، مؤكداً أن الأسلحة والذخائر التي تم العثور عليها مشابهة للأسلحة التي عثر عليها الجيش في مدينة بنغازي.

وطالب القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في مناسبات عدة بضرورة وقف دعم قطر للإرهاب في ليبيا، مؤكداً أن الدوحة ستدفع ثمن دعمها للإرهاب غالياً، وأن الأمن القومي العربي بات مهدداً بسبب تحالف الدوحة مع الإرهابيين.

وفي سلسلة حوارات مع «بوابة العين الإخبارية»، أكد كل من المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، وقائد غرفة عمليات«الكرامة» اللواء عبدالسلام الحاسي، وقائد غرفة عمليات «عمر المختار» سالم الرافدي، والمتحدث باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، دعم قطر للجماعات الإرهابية في ليبيا، وبالأخص غرب البلاد.