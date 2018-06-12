التحالف يضبط 5 آلاف جواز سفر مزور مخصص لهروب قادة الحوثي

أدان الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن طيار تركي المالكي، التهديدات الحوثية للمنظمات الإغاثية، وشدد على حماية عمال الإغاثة. وقال الناطق في مؤتمر صحافي بالرياض، إن التحالف أصدر مئات من قرارات عدم الاستهداف خلال العمليات حرصاً على سلامة العاملين في الإغاثة. وذكر أن قوات الشرعية في اليمن تستعد لقطع طريق إمداد الحوثيين نحو صعدة.

وعرض الناطق مقاطع فيديو لتدمير قدرات الحوثيين في الداخل اليمني، منها استهداف وتدمير منصة إطلاق صواريخ في صعدة، وورشة لتصنيع الطائرات بدون طيار في محافظة حجة، وكذلك تجمعات معادية من عناصر الحوثيين في محور الجوف.

وأشار إلى قيام عناصر من الأهالي بحملة لإزالة شعار ميليشيا الحوثي في الساحل الغربي. ولمح إلى أن ميناء الحديدة أصبح نقطة لتهريب أسلحة للميليشيا الحوثية.

وتطرق إلى إطلاق 4 صواريخ حوثية باليستية ضد السعودية خلال الشهرين الأخيرين، مؤكداً أن أحد تلك الصواريخ سقط في اليمن.

وكشف المالكي عن محاولة لتهريب أموال مزورة وجوازات سفر إلى الميليشيا الحوثية في صعدة، مشيراً إلى ضبط عملات يمنية مزورة تبلغ قيمتها الاسمية نحو 22 مليون دولار أميركي، فضلاً عن أكثر من خمسة آلاف جواز سفر مزور، كانت في طريقها للقادة الحوثيين وأسرهم في صعدة، لمساعدتهم على الخروج من البلاد. ونفى المالكي قيام التحالف باستهداف أي منشأة طبية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في اليمن.