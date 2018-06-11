التحالف يحطم تحصينات الحوثيين في الجراحي والتحيتا وبيت الفقيه

حطمت مدفعية التحالف العربي - بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية - تحصينات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في مديريات الجراحي والتحيتا وبيت الفقيه وسط مصرع العشرات في صفوف قيادات الميليشيا الميدانيين وفرار العديد منهم.

وكانت مدفعية التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في الساحل الغربي.. فيما تواصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة تقدمها الميداني تجاه مطار الحديدة لتحريره في ظل عمليات تطهير جيوب وأوكار الحوثيين في المزارع.. بينما تحشد قواتها المدربة والمزودة بالأسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة تأهبا لمعركة تحرير الحديدة.

ونجحت قوات المقاومة اليمنية في تأمين الخط الساحلي الممتد من الخوخة وصولا إلى مديرية الدريهمي جنوب الحديدة وسط استمرار عمليات تطهير مراكز مديرية التحيتا وزبيد وبيت الفقية والمناطق الشرقية المحازية للشريط الساحلي من عناصر ميليشيات الحوثي ضمن الاستعدادات المكثفة لتحرير مدينة الحديدة.. لتتلقى بذلك عناصر الانقلابيين ضربات قاصمة في جبهات الساحل الغربي وخسائر بشرية وميدانية كبيرة أربكت صفوفها.