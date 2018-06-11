وأوضح الرزاز، خلال مؤتمر صحفي، أن الهدف الأساسي من قانون الضرائب يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي من دون المساس بحقوق المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على عقد اجتماعي جديد، وهو يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة.

وأضاف رئيس الحكومة الأردني المكلف أن الحوالات المالية من المغتربين لا يمكنها أن تعوض الأردن عن الكفاءات الداخلية.

وخلال تصريحاته، أشاد الرزاز بالأجهزة الأمنية قائلا إنها تعاملت بنضج كامل مع الاحتجاجات الشعبية.