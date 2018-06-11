اتفاق مصري إثيوبي على رؤية مشتركة بشأن سد النهضة

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد على تبني رؤية مشتركة بين البلدين حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، كما أعلن بيان رئاسي مصري.

وقال السيسي: «أعد باسمي وباسم رئيس الوزراء الإثيوبي وباسم الشعبين المصري والإثيوبي بتطوير العلاقات بيننا».

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن المباحثات تطرقت إلى تطورات موقف سد النهضة، إذ توافق الجانبان على تبني رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، وتوافر الإرادتين السياسية والشعبية للتوسع في آفاق العلاقات بين البلدين، لتشمل جميع المجالات، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

بالمقابل، قال أبيي أحمد: «نريد أن نتعاون في كل المجالات مع مصر، وليس في مجال المياه فقط». وأضاف: «سنحافظ على حصة مصر من مياه النيل وسنعمل على زيادتها». وتابع: «ما نريده هو نسيان الماضي وبدء مرحلة من المحبة والمودة والتعاون»، وأردف: «لا نفكر أبداً في إلحاق الضرر بالشعب المصري، ونريد أن تظل الثقة ماثلة بيننا».