الاحتلال يخطر بهدم منازل في الأغوار الفلسطينية

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

أخطرت سلطات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين بمنطقة عرب الزايد في بلدة النويعمة إلى الشمال من مدينة أريحا في الأغوار، بإخلاء أماكن سكناهم لتقوم جرافات الاحتلال فيما بعد بالتجريف والهدم وتشريد السكان.

وعرف من الفلسطينيين المهددة منازلهم بالهدم محمود حسين محمد زايد وعلي محمد حسين زايد. ووصف ماجد الفتياني محافظ أريحا والأغوار هذه الممارسات بنها استمرار لسياسة الاحتلال في التهجير القسري ومحاولاته إخلاء الأغوار الفلسطينية من أصحاب الأرض، مشيدا بصمود المواطنين ومقاومتهم لكل أشكال التهجير والمضايقة وأن السلطة الوطنية لن تألو جهدا في تقديم كل الدعم لصمودهم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس تعرض مجموعة من جنود دورية عسكرية لمحاولة دهس بالضفة الغربية من دون وقوع إصابات. وذكر موقع والا العبري أن سيارة فلسطينية حاولت فجراً دهس مجموعة من الجنود داخل مخيم نور شمس بطولكرم شمال الضفة. وبحسب الموقع العبري قام الجنود بإطلاق النار على السائق وأصابوه قبل الوصول إليهم. وأعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال اعتقال تسعة فلسطينيين الليلة قبل الماضية وفجر أمس في عدد من المناطق التي داهمها الجيش في الضفة.

حرائق ورقية

وفي غزة، تجددت أمس، الحرائق بمحيط المستوطنات الإسرائيلية في محيط القطاع، فيما أعلنت قوات الأمن اعتقال 3 فلسطينيين تخطوا السياج الفاصل.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، باندلاع حريق ضخم بالقرب من السكة الحديدية بين مستوطنتي «نير عام» وسديروت بـ«غلاف غزة»، بفعل طائرات ورقية حارقة أطلقها ناشطون من غزة.

وبلغ عن اندلاع حريق كبير في «كرمي قطيف» قرب «لاخيش» وطلب من سكان المستوطنة مغادرة المنازل لامتداد النيران. وعلى إثره تم إغلاق شارع 358 أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين. وهرعت للمكان طواقم الإطفاء وما تسمى الجبهة الداخلية التي عملت على إخماد النيران ومنع انتشارها، علما أن سلطات الاحتلال زعمت أن الحرائق والنيران أتت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمحاصيل والتي قدرت بآلاف الدونمات، ومثلها من المساحات للأحراش والمحميات الطبيعية.

وفي سياق الأحداث المتصلة بقطاع غزة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين تسللا لداخل الأراضي المحتلة عام 1948 قرب مستوطنة «ناحل عوز» شرقي غزة، وثالث قرب مستوطنة «زكيم» شمالي بلدة بيت لاهيا.