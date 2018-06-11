قطر تمّول وسائل إعلام باكستانية لنشر الأكاذيب

لم تكتف قطر بما تحاول نشره من أكاذيب في الوطن العربي؛ بل تسعى جاهدة إلى توسيع مجال كذبها وتضليلها؛ حيث اتخذ «تنظيم الحمدين » باكستان لمحاولة نشر الشائعات حول المملكة العربية السعودية واستغلال المشاعر المقدسة لأغراض سياسية غير سوية.



ويصر تنظيم الحمدين على إقحام المشاعر المقدسة في أزمته، حيث اشترى وسائل إعلام باكستانية لبث تقارير مزيفة عن معتمري قطر، وروّج زورًا عن تضييق المملكة على القطريين، فيما فنّدت السفارة السعودية في باكستان الأكاذيب المدعومة من «تنظيم الحمدين » ووصفتها بالادعاءات الباطلة.

كما نفت سفارة المملكة التقارير الإعلامية الباكستانية المغلوطة والمزيفة، مؤكدةً عنايتها بالأشقاء القطريين وتسهيل المناسك عليهم، حيث إن الدوحة تعرقل مواطنيها من أداء المشاعر للتكسب الإعلامي، فيما حملت السفارة النظام القطري مسؤولية عدم تمكين مواطنيه من أداء المشاعر.

ودعت سفارة المملكة في باكستان وسائل الإعلام الباكستانية إلى عدم الانجرار وراء الدعاية القطرية، بينما تخلت الدوحة عن هويتها الإسامية خلال عام المقاطعة العربية لها، حيث أغلقت موقع الحج في وجه شعبها وأرهقته بالقيود وسلطت قناة الجزيرة لنصب ألاعيبها ضد المملكة.