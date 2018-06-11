وفد «الهلال» يحضر مأدبة إفطار أقامها محافظ حضرموت

حضر وفد تابع لفريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت برئاسة سلطان النعيمي وخميس الظنحاني ممثلي الهيئة في المحافظة يوم الجمعة الماضي الأمسية الرمضانية ومأدبة الإفطار التي أقامها اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت.

جرى خلال المأدبة - التي حضرها عدد من الوزراء في الحكومة اليمنية من بينهم الدكتور عبدالله لملس وزير التربية والتعليم والعميد ركن عويضان سالم عويضان أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية وكبار المسؤولين وشخصيات اجتماعية - التطرق إلى الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول التي شهدتها مدينة المكلا وعدد من مناطق حضرموت يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

واستعرض محافظ حضرموت خلال الأمسية - التي أعقبت مأدبة الإفطار في كلمة له رحب في مستهلها بوفد الهيئة - حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار الأخيرة التي شهدتها حضرموت وأهمية استكمال عملية رفع المخلفات من الشوارع وفتح الطرقات المقطوعة.

ونوه البحسني في هذا الصدد إلى أن الأمطار والسيول ألحقت أضراراً بالغة بالممتلكات العامة والخاصة ومشاريع البنى التحتية خاصة الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات.