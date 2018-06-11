أعلن الجناح المسلح للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، أمس، عن مقتل تسعة وإصابة 18آخرين من الحرس الثوري الإيراني قرب الحدود العراقية الإيرانية، فيما أطلقت القوات العراقية عملية عسكرية لتعقب «داعش» بمحافظة ديالى. وقال الجناح إن مواجهات بين الحرس الثوري الإيراني وقوات البيشمركة في كردستان إيران اندلعت في منطقة شنو الواقعة قرب الحدود العراقية الإيرانية.
نصائح للتغذية السليمة في رمضان تتابعونها غداً في "نصيحة لايف"
يزخر الصيام بالعديد من الفوائد لجسم الإنسان فأثناء الصوم في شهر رمضان المبارك تحدث في الجسم عمليات كثيرة تعزز من صحة