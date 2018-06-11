في دليل جديد على سيطرة تنظيم الحمدين على السياسات القطرية في الداخل والخارج، تداول عدد من الحسابات القطرية خبراً نشرته وسائل الإعلام الروسية، عن سفر حمد بن خليفة آل ثاني،