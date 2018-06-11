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المصدر:
  • بغداد - البيان، وكالات
التاريخ:
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أعلن الجناح المسلح للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، أمس، عن مقتل تسعة وإصابة 18آخرين من الحرس الثوري الإيراني قرب الحدود العراقية الإيرانية، فيما أطلقت القوات العراقية عملية عسكرية لتعقب «داعش» بمحافظة ديالى. وقال الجناح إن مواجهات بين الحرس الثوري الإيراني وقوات البيشمركة في كردستان إيران اندلعت في منطقة شنو الواقعة قرب الحدود العراقية الإيرانية.

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