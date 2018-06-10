الخطوط الكويتية تنفي منع القطريين من السفر للعمرة

نفت شركة الخطوط الجوية الكويتية صحة ما يتم تداوله في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تلقيها توجيهات من المملكة العربية السعودية تفيد بمنع سفر المواطنين القطريين على رحلات الشركة لأداء مناسك العمرة. حسب مانقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف الجاسم في بيان صحافي بثته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أن الشركة لم تتلق من المملكة التوجيهات المشار إليها بل تلقت توجيهات تفيد بالسماح للمواطنين القطريين بالسفر على رحلات الشركة لأداء مناسك العمرة دون إذن مسبق.

وأوضح أن المملكة حددت كلا من مطار الملك عبد العزيز في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة لاستقبال المواطنين القطريين القادمين على رحلات الشركة لأداء مناسك العمرة.