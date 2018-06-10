تدمير تعزيزات الحوثي في الساحل الغربي

بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتجمعات الحوثيين في مناطق شرق حيس وشمال زبيد وغرب بيت الفقيه والحسينية بالساحل الغربي لليمن، ما أسفر عن تدمير مواقعها وتعزيزاتها العسكرية في ضربات نوعية ومركزة أفقدت الميليشيا الإيرانية القدرة على التمركز والصمود، وأنهكت قدراتها العسكرية وسط فرار عناصرها من الجبهات تاركين مواقعهم على وقع الغارات ونيران قوات المقاومة اليمنية.

وتصدّت المقاومة لمحاولة تسلل بائسة نفذتها ميليشيا الحوثي غرب بيت الفقيه نحو منطقة الجاح في محاولة منها لتأخير التقدم الميداني تجاه الحديدة. وأسرت المقاومة عدداً من مسلحي الميليشيا، فيما لقي 43 عنصراً من ميليشيا الحوثي حتفهم في غارات نوعية للتحالف.

ونجحت المقاومة في تأمين الخط الساحلي وسط استمرار عمليات تطهير مراكز مديرية التحيتا وزبيد وبيت الفقيه والمناطق الشرقية المحاذية للشريط الساحلي ضمن الاستعدادات المكثفة لتحرير مدينة الحديدة. وأعلن التحالف استشهاد ٣ مدنيين بعد استهداف ميليشيا الحوثي بمقذوف في جازان.