إنقاذ 472 مهاجراً في مياه المتوسط والأطلسي

أعلنت القوات المسلحة المغربية أن البحرية أنقذت نحو 472 مهاجراً غير شرعي كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا الليلة قبل الماضية قبالة سواحل المملكة.

وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة، أمس، أن «البحرية الملكية قدمت المساعدة في مياه البحر المتوسط والمحيط الأطلسي لعدد من القوارب التي كانت تواجه صعوبات، ما أمكن إنقاذ 472 مرشحاً للهجرة السرية، بينهم 28 امرأة و27 قاصراً وثلاثة رضّع».

وأضاف من دون تحديد جنسياتهم أن «مجموع المهاجرين أعيدوا سالمين إلى الميناء، وكذلك أعيدت آليات الإبحار المستعملة».

ويحاول آلاف المهاجرين، ومعظمهم من إفريقيا جنوبي الصحراء، الوصول إلى إسبانيا عبر المغرب في قوارب ليست مصممة للملاحة في أعالي البحار.

سياسة للهجرة

ويتم استخدام طريق إسبانيا عبر المغرب بشكل متزايد من قبل المهاجرين الأفارقة الذين يتجنبون ليبيا الغارقة في الفوضى، وحيث تعرّض العديد منهم لسوء المعاملة، وفقاً لمنظمات غير حكومية.

وكان المغرب اعتمد عام 2013 «سياسة جديدة للهجرة»، ونظم حملتين لتسوية أوضاع الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، وغالبيتهم من بلدان إفريقيا جنوبي الصحراء.