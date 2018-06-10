الصادرات الإيرانية إلى قطر تتضاعف 5 مرات

تضاعف حجم صادرات السلع الإيرانية إلى قطر خمس مرات منذ مطلع العام الجاري مقارنة بالعام الماضي في مؤشر على عمق العلاقات بين تنظيم الحمدين والنظام الإيراني، الذي سارع إلى إنقاذ حلفائه في قطر بعد قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعة تنظيم الحمدين.

وأفادت أحدث إحصاءات الجمارك بشأن التجارة الخارجية خلال أول شهرين من العام الإيراني الجاري، بأنه تم تصدير 558 .216 طناً من السلع بقيمة 47 مليوناً و666 ألف دولار من إيران إلى قطر، التي تظهر نمواً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تم تصدير 131 ألف طن من السلع الإيرانية إلى قطر خلال الفترة نفسها من العام الإيراني الماضي، حيث وصلت قيمتها إلى 8 ملايين و899 ألف دولار.

وتشكل صادرات السلع الإيرانية إلى قطر 1.15 و0.65 في المئة وزناً وقيمة من إجمالي صادرات البلاد خلال هذه الفترة، حيث تحتل قطر المرتبة الـ 19 بين الدول التي تستورد البضائع من إيران. وأظهرت المقارنة بين الصادرات إلى قطر في أول شهرين من العام الجاري، مع الفترة نفسها من العام الماضي، أن الصادرات إلى هذا البلد قد زادت نحو خمس مرات.