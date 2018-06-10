«الهلال الأحمر» توزع وجبات إفطار صائم في الضالع

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ سلسلة الإفطارات الجماعية، التي تقيمها يومياً في عدن وبقية المحافظات اليمنية المحررة طيلة شهر رمضان المبارك، وفيما نظمت الهيئة افطارات جماعية في العاصمة المؤقتة عدن قام فريق الهلال الاحمر بتوزيع وجبات إفطار صائم على عدد كبير من النازحين بمحافظة الضالع الذين شردتهم الحرب وتركتهم دون مأوى.

وعبر النازحون عن شكرهم وتقديرهم لفريق الهلال الذين نجحوا في الوصول الى مخيماتهم المتناثرة على سفوح التلال. ووقف عشرات الاطفال والنساء والرجال يتلقون مساعدات الهلال التي جاءت ضمن برنامج مساعدات حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.. في اطار مشروع «إفطار صائم» الذي ينفذه الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظات اليمنية المحررة طيلة أيام شهر رمضان المبارك. وقد تم توزيع 300 وجبة شملت جميع الأسر القاطنة في تلك المخيمات التي عبرت عن امتنانها للامارات قيادة وحكومة وشعبا.

وفي هذا الصدد، نظم فريق الهلال الأحمر الإماراتي، إفطارا جماعياً بحديقة فندق اللوتس بخورمكسر عدن جمع العديد من أبناء عدن على مائدة واحدة في إطار جهوده لتقوية الروابط الاجتماعية والانسانية خلال شهر رمضان المبارك. وضمن جهودها الإنسانية في اليمن الشقيق نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إفطاراً جماعياً بمقر تلفزيون عدن، وذلك بحضور عدد من الإعلاميين العاملين في التلفزيون.

وأوضح فريق المتطوعين التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن أن تنظيم سلسلة الإفطارات الجماعية تأتي في إطار الجهود الخيرية السخية التي تبذلها الهيئة والتي لاقت تقديراً واهتماماً كبيرين من الشعب اليمني الشقيق وكان لها بالغ الأثر في نفوس أبنائه.