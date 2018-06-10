الإمارات تؤكد التزامها بالتصدي للإرهاب الدولي بكل أشكاله

أكدت دولة الإمارات التزامها في تنفيذ استراتيجيتها للتصدي للإرهاب الدولي بكل أشكاله وصوره، بدليل مشاركتها في كثير من التحالفات الدولية والإقليمية لمحاربة الإرهاب، كالتحالف الدولي لمحاربة داعش، فضلاً عن جهودها الرامية لمواجهة الإرهاب.

جاء ذلك خلال ترؤس معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، وفد الإمارات المشارك في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، الذي عقد أمس في العاصمة البلجيكية «بروكسل»، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء والشركاء.

ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع، الذي ناقش أبرز القضايا العسكرية، عدداً من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة، وسعادة السفير سعيد عبيد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وناقش وزراء دفاع «الناتو» خلال الاجتماع، عدداً من المحاور، من بينها أهم المستجدات السياسية والعسكرية لعملية الدعم الحازم، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، ومستقبل الائتلاف، والتهديدات العالمية، وضرورة العمل على توسعة البقعة الجغرافية للتصدي للإرهاب، لتصل إلى أفريقيا، والتصدي لداعش، إلى جانب عدد من القضايا الهامة.وأكد معالي محمد بن أحمد البواردي، خلال لقائه معالي جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي على هامش الاجتماع، التزام دولة الإمارات في تنفيذ استراتيجيتها للتصدي للإرهاب الدولي بكل أشكاله وصوره.

ولفت معاليه في هذا الصدد، إلى مشاركة الإمارات في كثير من التحالفات الدولية والإقليمية لمحاربة الإرهاب، كالتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، فضلاً عن جهودها الرامية لمواجهة الإرهاب، ما يعد دليلاً واضحاً على سعيها الجاد للحد من تأثيراته على المستوى المحلي والدولي والإقليمي.