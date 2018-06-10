«الشرعية» تستعيد مواقع جديدة قرب الدريهمي

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية.. استهدفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مواقع وتجمعات الحوثيين في مناطق شرق حيس وشمال زبيد وغرب بيت الفقيه والحسينية بالساحل الغربي لليمن ما أسفر عن تدمير مواقعها وتعزيزاتها العسكرية في ضربات نوعية ومركزة أفقدت الميليشيا الموالية لإيران القدرة على التمركز والصمود ميدانيا وأنهكت قدراتها العسكرية وسط فرار عناصرها من الجبهات تاركين مواقعهم على وقع الغارات ونيران قوات المقاومة اليمنية، وحققت قوات الشرعية تقدماً باتجاه مدينة الحديدة، حيث سيطرت على مواقع شمالي منطقة الطائف في مديرية الدريهمي، نحو 20 كيلومتراً جنوبي الحديدة.

تصدٍ

وتمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من التصدي لمحاولة تسلل بائسة نفذتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران غرب مديرية بيت الفقيه نحو منطقة الجاح في محاولة منها لتأخير التقدم الميداني للقوات تجاه مدينة الحديدة إلا إنها بائت بالفشل ومنيت على إثرها بالهزيمة والفشل مع وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

وأسرت قوات المقاومة اليمنية عددا من مسلحي الميليشيا خلال عمليات تطهير أوكار وجيوب الحوثيين بمنطقة الحاج الأعلى والأسفل في ضربات موجعة وقاصمة تكبد على إثرها الحوثيون خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

غارات

ولقي 43 عنصرا من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران مصرعهم في غارات نوعية لمقاتلات التحالف العربي ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة في جبهات الحديدة وسط انهيارات واسعة في صفوف الحوثيين أنهكت قدرتهم على الصمود ميدانيا في وجه العمليات العسكرية الدقيقة والنوعية لقوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية.

وذكر عبدالله مجيد الشعبي، الناطق باسم اللواء الثاني العمالقة، إن معارك عنيفة تدور حالياً بين الطرفين، وإن العشرات من الحوثيين سقطوا قتلى وجرحى.

سيطرة

وأفاد أن قوات الشرعية سيطرت على مواقع شمالي منطقة الطائف في مديرية الدريهمي، نحو 20 كيلومتراً جنوبي الحديدة، بعد أن توقفت في تلك المنطقة منذ أواخر مايو المنصرم. وأضاف أن المعارك تدور بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة والرشاشات في مناطق الشجيرة والنخيلة بالقرب من مدينة الدريهمي، مركز المديرية التي تحمل الاسم ذاته.

معركة فاصلة

في الأثناء، قالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية، تعد لمعركة فاصلة مع الميليشيات الحوثية في جبهة الجوف، عبر قوة عسكرية ضخمة من المتوقع أن تدخل قريباً على خط النار لتحرير مديريات المتون وبرط العنان، والتقدم غرباً إلى مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، لقطع خطوط الإمداد الحوثية بين صنعاء وصعدة.

اغتيال

قال مصدر أمني في مدينة تعز (جنوب غربي اليمن) أمس: إن مسلحين مجهولين اغتالوا قائد لواء العصبة العميد رضوان العديني في الحي الجمهوري جنوبي المدينة. وذكر المصدر، أن مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على العديني، وأن النيران أصابته في صدره، ليتوفى لاحقاً في مستشفى الصفوة. ویعد العدیني أرفع قائد عسكري یتعرض لعملیة اغتیال في تعز، بعد سلسلة عملیات طالت جنوداً وشخصیات مدنیة.وتأتي عملیة اغتیال العدیني بالتزامن مع حملة أمنیة تنفذها السلطات الأمنیة، منذ الاثنین الماضي، لملاحقة الإرهابیین ومرتكبي الاغتیالات.

إلى ذلــك قتــل قائــد أحــد التشكيــلات المسلحــة التابعــة لميليشيـــا الحوثــي مــع عـــدد مـن عناصر الميليشيا بغارة جوية لمقاتلات التحالف على إحدى المزارع التي كان يتمركز فيها جنوب مدينة الحديدة. وقالت مصادر ميدانية إن القيادي الحوثي حفظ الله الشامي الذي يقود تشكيل مسلح لميليشيا الحوثي في الساحل قضى مع عدد من الحوثيين في غارة جوية دقيقة بعد رصد تواجده في إحدى المزارع.

سكان الحديدة ينتفضون ضد الحوثيين

كشف مصدر يمني مسؤول، أمس، انطلاق شرارة انتفاضة سكان الحديدة ضد الحوثيين الذين مارسوا أبشع الجرائم والظلم، ونهبوا مقدرات المحافظة واستخدموها ممر عبور لتهريب الأسلحـة والسوق السوداء، ودفعت بأبنائها إلى فوهة المدافع في جبهات القتال. وأشار المصدر إلى أن منشورات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن التي تم إلقاؤها الأسبوع الماضي بالمروحيات على سكان الحديدة خلقت الطمأنينة في نفوسهم وجعلتهم في صف واحد مع الجيش والمقاومة المشتركة لتحرير المنطقة.

وقام عدد من سكان المحافظة بحسب المصدر، ببدء حملة منظمة لكتابة شعارات تطالب برحيل الميليشيا الإيرانية وتهدد بقاءها بثورة عارمة وكفاح مسلح من الداخل، ما أثار الرعب في نفوس الميليشيا، التي باتت نهايتها معدودة في المحافظة، كما نفذ مواطنون يمنيون قبل ذلك في المديريات والمناطق المحررة بمحافظة الحديدة، غرب البلاد، حملة شعبية لإزالة شعارات ميليشيات الحوثي الطائفية من الشوارع والجدران.

مقاومة

وأكد المصدر أن هناك توجهاً لتشكيل فصائل مقاومة ولجان شعبية داخل المدينة، مع اقتراب القوات اليمنية المشتركة منها، حيث انضم مؤخراً عدد من سكان المنطقة للمقاومة المشتركة، وتلقوا تدريباً مكثفاً استعداداً للمشاركة الفعالة في تحرير المحافظة من بطش الحوثيين.

قبضة

وفي ظـل القبضـة الشديدة للميليشيا الانقلابية في مناطق سيطرتها لا يستطــيع المواطنــون معارضة سطوة جلاديــها ومشرفيــها، فإبداء الرأي ومعارضة أفعالها وممارساتها الخاطئة جريمة عقوبتها القتل أو السجن، وتعد هذه الحمــلة أولــى الأعمــال الثورية التي ينفذها سكان مدينــة الحديــدة ضد ميليشيات الحوثي الإيرانيــة مع اقتراب قوات التحالف العربي والمقــاومة المشتركــة من تحريــر الحديدة، التي أكد سكانها أنهــم باتوا يستمعــون جيــداً لأصــوات المعارك وهي تقترب منهم.

وينتظر اليمنيون الموجودون في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية على أحر من الجمر، وصول الجيش الوطني وتحريرها من بطش وانتهاكات الميليشيا الانقلابية التي تمارسها بحقهم، وسرعة تخليصهم من جحيم الميليشيا.