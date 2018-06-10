مشروع قرار حماية الفلسطينيين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن مسؤول فلسطيني عن جهود واتصالات فلسطينية مكثّفة لحشد الدعم لمشروع قرار فلسطيني بطلب حماية دولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن مشروع قرار طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني سيتم تقديمه خلال الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء المقبل.

وأوضح جرادات أن مشروع القرار سيكون مماثلاً للمشروع الذي أعدته الكويت في مجلس الأمن الأسبوع الماضي واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو لإسقاطه. وشدّد المسؤول الفلسطيني على وجوب تحمّل دول العالم والأمم المتحدة مسؤولياتها في توفير حماية دولية للفلسطينيين في ظل ما يتعرّض له بشكل يومي من انتهاكات إسرائيلية.

من جهة أخرى، شيّع آلاف الفلسطينيين في غزة، ظهر أمس، جثامين 4 شهداء، بينهم طفل، اغتالتهم قوات الاحتلال على حدود القطاع خلال التظاهرات الشعبية. وانطلقت مواكب التشييع من مستشفيات عدة باتجاه منازل الشهداء الأربعة في محافظتي رفح وخان يونس جنوبي غزة غزة وجباليا إلى الشمال من القطاع.

وردّد المشيعون شعارات تطالب المقاومة الفلسطينية بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق المتظاهرين على الحدود. في الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال، عدداً من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات وتفتيش بمدن وقرى الضفة . وقالت مصادر محلية فلسطينية إن جيش الاحتلال اعتقل 9 فلسطينيين وأحالهم للتحقيق واعلن الجيش الاسرائيلي ان الطيران العسكري اطلق النـار على مقربـة مــن شبان فلسطينيين.