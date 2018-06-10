«الهلال» تكرّم الفائزين بمسابقة «تراتيل في القرآن» بمدينة تعز

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع مكتب الثقافة في تعز حفلاً لتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة الرمضانية «تراتيل في القرآن» لفئات المصحف كاملاً والعشرين جزءاً والعشرة أجزاء، إضافة إلى المقامات الصوتية.. وذلك في ساحة جامع المظفر بمدينة تعز.

وأطلقت المسابقة -وهي الأولى من نوعها في تعز- خلال الشهر الفضيل بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي واستمرت لمدة أربعة أيام.

وأكد عبدالخالق سيف، مدير مكتب الثقافة في تعز، أهمية هذه المسابقة القرآنية خصوصاً بهذا الشهر في إضفاء روحانية خاصة لدى الجماهير.. معرباً عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتنظيم المسابقة.

وقال إن تنظيم هذه المسابقة كان بمثابة حلم يراود مكتب الثقافة منذ نهاية 2017 حتى تحقق بفضل جهود ودعم فريق الهلال الأحمر الإماراتي في تعز.

من جانبه أشاد الشيخ خالد البركاني، مدير عام الأوقاف في مدينة تعز، بالدعم والتنسيق ومستوى التجهيز الذي حظيت به المسابقة، خاصة تكريم حافظي كتاب الله الذي يأتي متزامناً مع شهر القرآن الكريم شهر رمضان الفضيل.

وعبر المتسابق محمد مقبل عن عميق شكره للجهود التي بذلها فريق الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع مكتب الثقافة في سبيل إتاحة هذه الفرصة الثمينة له للمشاركة في مسابقة «تراتيل في القرآن» لحفظ كتاب الله العظيم.