مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات عسكرية للحوثيين ومصرع 43 حوثياً

بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية .. استهدفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مواقع وتجمعات الحوثيين في مناطق شرق حيس وشمال زبيد وغرب بيت الفقيه والحسينية بالساحل الغربي لليمن ما أسفر عن تدمير مواقعها وتعزيزاتها العسكرية في ضربات نوعية ومركزة أفقدت الميليشيا الموالية لإيران القدرة على التمركز والصمود ميدانيا وأنهكت قدراتها العسكرية وسط فرار عناصرها من الجبهات، تاركين مواقعهم على وقع الغارات ونيران قوات المقاومة اليمنية.

وتمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من التصدي لمحاولة تسلل بائسة نفذتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران غرب مديرية بيت الفقيه نحو منطقة الجاح في محاولة منها لتأخير التقدم الميداني للقوات تجاه مدينة الحديدة إلا إنها باءت بالفشل ومنيت على إثرها بالهزيمة والفشل مع وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

وأسرت قوات المقاومة اليمنية عددا من مسلحي الميليشيات خلال عمليات تطهير أوكار وجيوب الحوثيين بمنطقة الحاج الأعلى والأسفل في ضربات موجعة وقاصمة تكبد على إثرها الحوثيون خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

ولقي 43 عنصرا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مصرعهم في غارات نوعية لمقاتلات التحالف العربي ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة في جبهات الحديدة وسط انهيارات واسعة في صفوف الحوثيين أنهكت قدرتهم على الصمود ميدانيا في وجه العمليات العسكرية الدقيقة والنوعية لقوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية.

ونجحت قوات المقاومة اليمنية في تأمين الخط الساحلي الممتد من الخوخة وصولا إلى مديرية الدريهمي جنوب الحديدة وسط استمرار عمليات تطهير مراكز مديرية التحيتا وزبيد وبيت الفقيه من عناصر ميليشيات الحوثي والمناطق الشرقية المحازية للشريط الساحلي ضمن الاستعدادات المكثفة لتحرير مدينة الحديدة لتتلقى بذلك عناصر الميليشيات ضربات موجعة في جبهات الساحل الغربي وخسائر بشرية وميدانية كبيرة.