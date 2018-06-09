44 قتيلاً بمذبحة في إدلب

لقي 44 مدنياً حتفهم في مذبحة جراء غارات استهدفت بلدة في محافظة إدلب السورية، واستهدف القصف الجوي الليلة قبل الماضية منطقة سكنية في وسط بلدة زردانا في ريف إدلب، والتي تتواصل فيها عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، إن طائرات حربية يرجح أنها روسية استهدفت زردانا.

وأضاف: «هذه أعلى حصيلة بهجوم واحد بينهم 11 امرأة وستة أطفال». ونفت روسيا على الفور علاقتها بالقصف، ونقلت وكالات الأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن لديها معلومات عن معارك بين جبهة النصرة ومقاتلين من المعارضة تضمنت قصفاً مدفعياً عنيفاً خلال الساعات الأخيرة.دمشق ـ وكالات