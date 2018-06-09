«الشرعية» تبعد كيلومترين عن مطار الحديدة

أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني المهندس أحمد الميسري بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات في بلاده، مؤكداً أن زيارته الأخيرة للدولة حققت نجاحاً مثمراً على صعيد تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك بين البلدين.

ميدانياً، باتت قوات الشرعية على بعد كيلومترين من مطار الحديدة بعد قيامها بهجوم مباغت أدى إلى تهاوي ميليشيا الحوثي، كما تم أسر عدد من عناصرها وتدمير مركبتين عسكريتين تابعتين للحوثيين، في محاولة تسلل فاشلة للميليشيا في مديرية حيس. واستهدفت طائرات التحالف مواقع وآليات للحوثيين في الحديدة ومديرية الدريهمي ومواقع تحصن المتمردين.

وأفادت مصادر ميدانية بأسر 13 حوثياً وتدمير مركبتين عسكريتين. كما حررت قوات الجيش الوطني وبإسناد من مقاتلات التحالف عدداً من المواقع في مديرية جبل حبشي جنوب غربي مدينة تعز. إلى ذلك واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الغذائية العاجلة المقدمة لسكان محافظة المهرة، والتي يستفيد منها أكثر من 1500 أسرة من المنكوبين جراء إعصار موكونو.