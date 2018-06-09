الجيش التركي يتوغل في الأراضي العراقية

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن الجيش التركي توغل بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، خلال ملاحقة قواته مسلحي حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل بإقليم كردستان شمالي العراق. ونقلت «رويترز» عن يلدريم قوله: «تمركزت قواتنا الآن داخل شمال العراق على بعد 30 كيلومتراً تقريباً (من الحدود) وتعمل على منع أنشطة التسلل والأنشطة الإرهابية هناك».

واتهم يلدريم حزب العمال الكردستاني بالقيام «باستفزازات ونصب كمائن وشن هجمات»، وقال إن تركيا «ستتوغل أكثر بالتأكيد» إذا استمرت هذه الأفعال. وأضاف: «لن نبدي أي تردد حتى يتم تحييد هذه العناصر». وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق أن العمليات العسكرية التي تشنها قوات بلاده في شمالي سوريا والعراق مستمرة حتى القضاء على «آخر إرهابي» يصوّب سلاحه نحو تركيا.