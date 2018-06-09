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وليّ العهد السعودي يزور روسيا الأسبوع المقبل

المصدر:
  • موسكو - وكالات
التاريخ:
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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن الكرملين أن وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور روسيا الأسبوع المقبل. وينتظر المنتخب السعودي لكرة القدم 14 يونيو الجاري مواجهة مع نظيره الروسي.

وتشجيعاً للأخضر، سيحضر الأمير محمد بن سلمان حفل افتتاح مونديال روسيا 2018. ويلتقي المنتخب السعودي مع روسيا، البلد المستضيف في افتتاح كأس العالم 2018، ليكون أول فريق عربي يخوض افتتاح المونديال. وتضم المجموعة الأولى كلاً من روسيا والسعودية ومصر وأوروغواي. ولم تذكر الوكالة الروسية، التي نسبت خبرها لديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، مزيداً من التفاصيل.

 

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