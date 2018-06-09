مقتدى يدعو إلى نزع سلاح مدينة الصدر

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، وزارة الداخلية العراقية إلى نزع سلاح مدينة الصدر بالكامل وتسليمه للدولة.

وطلب الصدر من القوات العراقية ووزارة الداخلية البدء بحملة بعد عيد الفطر لإعلان المدينة منزوعة السلاح ثم تعميم التجربة على مناطق العراق.

وقال: من منطق تقوية الدولة العراقية وتكريساً لتقوية الجيش والشرطة حصراً، أدعو للبدء بحملة نزع السلاح وتسليمه للدولة العراقية. وأضاف: ولإبداء حسن النية أدعو القوات العراقية ووزارة الداخلية والوزير قاسم الأعرجي لبدء الحملة بعد العيد لإعلان مدينة الصدر منزوعة السلاح. وطالب الجميع بإطاعة الأوامر وعدم عرقلة المشروع، وتسليم السلاح من دون أي نقاش. واقترح الصدر، بيع السلاح لإعمار المناطق الفقيرة، وأن يكون السلاح والمال بيد حكومية أمينة. كما طالب "الداخلية" بتوفير الأجواء الأمنية المناسبة قائلاً: لا معنى لنزع السلاح مع عدم توفير الأمان للأهالي في أي مكان.