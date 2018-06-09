وزير الداخلية اليمني يشيد بجهود ودعم دولة الإمارات

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني المهندس أحمد الميسري، أن زيارته للإمارات العربية المتحدة حققت نجاحاً مثمراً على صعيد تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك بين البلدين.

معلناً التوجه نحو الشراكة في الأداء الأمني بما يخدم مصلحة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، لافتا إلى عقد سلسة لقاءات في مقدمتها اللقاء المثمر والهام مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،مشيراً إلى دولة الإمارات تعمل على تقديم أوجه الدعم اللازم والمفتوح للأجهزة الأمنية المختلفة في المحافظات المحررة عبر وزارة الداخلية وترميم منشآتها ومقراتها الأمنية التي تضررت جراء الحرب.

وأشار الميسري إلى أنه خلال لقائه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد سموه على دعم الإمارات العربية المتحدة الكامل لجميع مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة دعما لليمن وشرعيتها الدستورية بما يخدم أبناء اليمن وإنهاء معاناتهم جراء الحرب الانقلابية التي فرضتها الميليشيا الحوثية الإيرانية على بلدنا وشعبنا. وأضاف: سيشهد أبناء الوطن واقعاً ملموساً على الأرض في المناطق المحررة وفق خطة زمنية أعدت لذلك.

لقاءات

وقال الوزير الميسري «تم عقد سلسلة لقاءات خلال الزيارة مع قيادات وزارة الداخلية الإماراتية ممثلة بالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتم من خلالها مناقشة عدد من القضايا الهامة والمتعلقة بالملفات الأمنية في المحافظات المحررة، لا سيما في العاصمة المؤقتة عدن ومعالجة الاختلالات التي كان يعاني منها الملف الأمني خلال الفترة السابقة بما يضمن استقرار الأوضاع وتحقيق الأهداف المشتركة للحكومة اليمنية والتحالف العربي ممثلاً بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) لدى عودته للعاصمة المؤقتة عدن «تم الاتفاق على مجمل القضايا المتعلقة بالملف الأمني والسير في اتجاه الشراكة في الأداء الأمني بما يخدم مصلحة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، ويؤدي الهدف الذي من أجله دعم التحالف العربي قيادة اليمن الشرعية.

وأكد وزير الداخلية اليمني أن الإمارات تعمل على تقديم أوجه الدعم اللازم للأجهزة الأمنية المختلفة في المحافظات المحررة عبر وزارة الداخلية وترميم منشآتها ومقراتها الأمنية التي تضررت جراء الحرب وإعادة تأهيل وتدريب كوادر ومنتسبي الوزارة في مختلف المجالات الأمنية والشرطية للرفع من قدراتهم وخبراتهم لتأدية مهامهم بالشكل المطلوب. وعبر الوزير عن شكره للأشقاء في الإمارات لحفاوة الاستقبال والترحيب الكبيرين اللذين حظي بهما.