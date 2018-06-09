قطر تفشل في الوقيعة بين السعودية والمغرب

في استمرار لنهجه في خلق الفتن حاول تنظيم الحمدين الدخول عبر بوابة الفن للوقيعة بين السعودية والمغرب بعد أن حاول الاصطياد في المياه العكرة حيث اتهمت شركة سعودية قطر بالوقوف وراء محاولة الوقيعة بين البلدين الشقيقين بسبب تناولها الإعلامي الخبيث لاحتجاج ناشطين مغاربة على إحدى حلقات المسلسل السعودي «شير شات» واعتبارها مسيئة للنساء المغربيات.

وقالت شركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي، عبر مركزها الإعلامي، إن تعاطي إعلام قطر مع الموضوع، ما هو إلا محاولة للاصطياد في الماء العكر والوقيعة بين الشعبين الشقيقين السعودي والمغربي، برغم أن الحلقة جاءت في إطار كوميدي بحت. واعتبرت الشركة أن هذا التصرف «جاء من قناة الجزيرة كردّ فعل انتقامي على الحلقة التي عرضها نفس المسلسل، وتحمل اسم «اللعبة الكبيرة».

وكانت «الجزيرة» تطرقت لموضوع المسلسل الأمر الذي رأى فيه المراقبون محاولة من تنظيم الحمدين لإحداث الوقيعة بين الشعبين المغربي والسعودي، غير أن اللعبة انكشفت، وأدرك الناشطون من الطرفين أن هناك حملة ممنهجة يقف وراءها المال القطري.