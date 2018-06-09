الإمارات تواصل إغاثة المنكوبين جراء إعصار «ماكونو»

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الغذائية العاجلة المقدمة لسكان محافظة المهرة والتي يستفيد منها أكثر من 1500 أسرة من المنكوبين جراء إعصار «ماكونو».

وتوجهت قافلة الهيئة إلى مدينة حوف آخر أماكن التوزيع التي يعاني قاطنوها أوضاعاً معيشية صعبة عقب إعصار «ماكونو» المدمر الذي ضرب المنطقة.

ويأتي التدخل الطارئ من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة سكان المهرة والتخفيف من معاناة المتضررين من الإعصار من أهالي المدينة الذين يعانون شحاً كبيراً في المواد الغذائية في إطار الدور الإنساني المستمر والمتواصل لدولة الإمارات على الساحة اليمنية.

التدخلات العاجلة

وقال رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي أحمد النيادي إن استهداف مناطق محافظة المهرة يأتي في إطار التدخلات الإنسانية العاجلة للوقوف مع الأهالي جراء الإعصار والمنخفضات الجوية الأخيرة التي ضربت المحافظة وذلك من أجل استعادة دورة الحياة الطبيعية ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وأكد حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية لتصل إلى كل الأهالي المحتاجين في مختلف مديريات المحافظات المحررة تزامناً مع عام زايد وشهر رمضان المبارك وفي ظل الظروف القاسية التي تمر بها اليمن وتجسيداً لروح الأخوة والتضامن معهم.

إشادة

وأشاد المسؤولون في محافظة المهرة ومدينة الجوف بدور الهلال الأحمر الإماراتي وحرصه على إدخال المساعدات الإنسانية المستمرة مؤكدين أن البصمات الإنسانية الإماراتية في محافظة المهرة لا يمكن تجاهلها أو نسيانها خصوصاً أنها جاءت وسط ظروف صعبة تعيشها المحافظة في ظل المنخفضات الجوية والأعاصير الأخيرة التي ضربت المهرة.

الشكر للإمارات

وتقدم أهالي مدينة حوف بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر في حضرموت على الجهود المبذولة في سبيل تخفيف المعاناة عن الأهالي.. مشيدين بالدعم النوعي الذي تقدمه الهيئة لتأمين الاحتياجات الأساسية المتعلقة بحياة السكان وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية والمبادرات الإنسانية والتنموية.