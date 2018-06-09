هيئة الهلال الأحمر توزع سلالاً غذائية في تعز وشبوة

بدأت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» توزيع ألف سلة غذائية على أهالي منطقة الطاهرية بمديرية المظفر وسط مدينة تعز اليمنية وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله». وفي إطار مشاريع عام زايد في المحافظات اليمنية المحررة ومن ضمنها تعز بهدف دعم الشعب اليمني الشقيق بالمجالات الإغاثية والتنموية وتأهيل البنية التحتية. كما نظمت افطارا جماعيا لأهالي مدينة عين بامعبد بمديرية رضوم في محافظة شبوة اليمنية ضمن برنامج مشروع "إفطار صائم" الذي تنفذه الهيئة خلال الشهر الفضيل بدعم من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

احتياجات

وقال إيهاب الدهبلي مندوب الهلال الأحمر الإماراتي في تعز في تصريحات له إن السلال الغذائية التي يجري توزيعها تأتي استجابة للاحتياجات الضرورية لسكان الطاهرية وتخفيفاً من معاناتهم الإنسانية لاسيما في شهر رمضان المبارك. وأعرب المستفيدون من المساعدات الغذائية عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر على جهودها الدؤوبة والمتواصلة دعماً للشعب اليمني والوقوف إلى جانبه في محنته.

وجبة افطار

الى ذلك، تجمع عدد كبير من الأهالي واللاجئين الأفارقة لتناول وجبة الإفطار الجماعية في جو من السعادة والطمأنينة معربين عن شكرهم وتقديرهم لجهود فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة شبوة.

وأكد أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أن أعمال الخير والعطاء ستتواصل على مدى شهر رمضان المبارك ليستفيد منها أكثر من 20 ألف شخص من خلال تنفيذ الإفطارات الجماعية وتوزيع وجبات إفطار الصائم في المستشفيات والمراكز والنقاط التي تقع على مداخل ومخارج المدينة بالإضافة لتوزيع وجبات إفطار الصائم للأسر من ذوي الدخل المحدود والفقراء والمحتاجين.

مساعدات طبية

كما واصلت الفرق التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع وجبات إفطار الصائم على الفقراء والمحتاجين وفي المستشفيات ومراكز الأمراض المزمنه وذلك لليوم الـ22 على التوالي.