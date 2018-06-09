التحالف العربي ملتزم بتسهيل عمل موظفي الإغاثة في اليمن

أكدت قيادة التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» التزامها بتسهيل عمل موظفي الإغاثة الإنسانية للمنظمات الدولية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية أو بقية المناطق اليمنية والخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.

ودان التحالف التهديدات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية لحياة المدنيين وموظفي الإغاثة الدولية، بعد البيان الصادر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتضمن سحب موظفيه العاملين بالمجال الإغاثي والإنساني من اليمن. وحمل التحالف تلك الميليشيا تبعات أي تردٍ للأوضاع الإنسانية أو الأمنية في مناطقها.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرب عن قلقها بشأن البيان الصادر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتضمن سحب موظفيه العاملين بالمجال الإغاثي والإنساني من اليمن.

وبينت قيادة التحالف حرصها على توفير الحماية اللازمة وضمان سلامة وأمن موظفي منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية المشاركين بالعمل الإغاثي والإنساني في اليمن، دون المساس بحقهم وحريتهم في التنقل ودخول المناطق التي يرغبون تقديم العمل الإغاثي والإنساني بها.

وحسب البيان يعتبر التحالف تهديد حياة أي منهم منافياً للأعراف والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى من يقوم بهذا الجرم تحمل المسؤولية القانونية والقضائية أمام المجتمع الدولي. وأوضح العقيد المالكي، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن منذ إعلانه بدء عملية «عاصفة الحزم» وما تلاها باستمرار عملية «إعادة الأمل» اتخذ ولا يزال تطبيق أعلى المعايير لحماية المدنيين وتقديم الحماية اللازمة للمنظمات الأممية والدولية العاملة بالمجال الإغاثي والإنساني بما يضمن سلامتهم وأمنهم وتسهيل حرية تنقلاتهم دون أي قيود ومعوقات وبما ينطبق مع القانون الدولي الإنساني.

وأدان بيان التحالف التهديدات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية لحياة المدنيين وموظفي الإغاثة الدولية، ويحمل تلك الميليشيات تبعات أي تردٍ للأوضاع الإنسانية أو الأمنية في مناطقها.

وأوضح البيان، أن التحالف يعمل من خلال شركائه من المنظمات الدولية ذات الصلة على تحسين الظروف والبيئات المناسبة للعمل بحرية وأمان، والتي من شأنها تعزيز الاستجابة الإنسانية للأشقاء اليمنيين ويعبر التحالف عن استعداده للعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدته في استكمال أعماله الإنسانية في اليمن.

نهب

تواصل ميليشيا الحوثي مسلسل النهب غير المسبوق لأموال المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي طالت مستحقات الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص لتصل هذه المرة إلى نهب مستحقات مقدمة من منظمات إنسانية للفرق الطبية المتخصصة بعلاج مرضى الكوليرا.

وطالت يد الميليشيا هذه المرة أموالاً مقدمة من منظمات إنسانية كمستحقات لكوادر طبية وفنية في مراكز معالجة مرضى الكوليرا في جميع المحافظات القابعة تحت سيطرتها، ونهبتها لصالح مشرفيها.

وقالت مصادر أن الميليشيا الحوثية الإرهابية أقدمت على نهب مستحقات ثلاثة أشهر مقدمة للكوادر الفنية والطبية، حيث إن هذه المستحقات تم اعتمادها من قبل المنظمات الإنسانية.